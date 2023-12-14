تبرئة أرتيتا من سوء السلوك بعد تصريحاته ضد الحكام عقب لقاء نيوكاسل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس تبرئة ميكيل أرتيتا من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بسبب تعليقاته ضد الحكام بعد الهزيمة ضد نيوكاسل.

وهُزم أرسنال من نيوكاسل بهدف دون رد سجله أنتوني جوردون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتم احتساب الهدف بعد دقائق عديدة عقب العودة لتقنية الفيديو بسبب فحص المخالفات التالية:

** هل استفاد جو ويلوك لاعب نيوكاسل من الكرة رغم خروجها من الملعب؟

** هل هناك خطأ على جولينتون لاعب نيوكاسل ارتكبه ضد مدافع أرسنال جابرييل قبل صناعة الهدف؟

** هل كان جوردون في موقف تسلل قبل تسجيله الهدف؟

في النهاية تم احتساب الهدف وبعدها قال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "إنه عار وأمر محرج، هذا ما أشعر به وكل من هو في غرفة الملابس يشعر به حاليا".

وواصل "لا يمكن تخيل كم الرسائل التي تلقيناها والتي تقول إن هذا لا يمكن أن يستمر، إنه أمر محرج، انا آسف هذا محرج".

وأتم أرتيتا "أشعر بالاشمئزاز، أشعر بالغثيان لكوني جزءا من هذا، ما حدث ليس جيدا ولا يمكننا قبول ذلك".

وبعدها وجه الاتحاد الإنجليزي تهمة سوء السلوك للمدرب الإسباني لكن لجنة مستقلة قررت عدم إقرار التهم لتتم تبرئة أرتيتا.

وأكدت التقارير أن أرتيتا لم يقصد كلمة عار وأن ترجمتها باللغة الإسبانية مختلف عن الإنجليزية، هذا بالإضافة لبذله لجهود كبيرة مع لجنة الحكام لتحسين القرارات.

كما أن أرتيتا ذكر في إفادته أن ويلوك الذي لعب تحت قيادته في أرسنال أخبر زملائه أن الكرة خرجت من الملعب.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن الاتحاد الإنجليزي لن يستأنف على القرار وبالتالي لن تتم معاقبة أرتيتا.