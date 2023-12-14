أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

أثنى ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول على زميله النجم الدولي المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة سان جيلواز البلجيكي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وقال أرنولد عبر "بي إن سبورتس":"محمد صلاح يستحق الأشياء الكثيرة التي قيلت عنه. الناس تشاهد كم الاحترام الذي يقدمه لكرة القدم".

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وأضاف " الأهداف التي يسجلها ويصنعها تتحدث عن نفسها. إنه أسطورة ويتفانى في عمله وملهم لكل من حوله. سنخبر أولادنا وأحفادنا عنه".

وبات صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بعدما سجل هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي حسمها الريدز 2-1 في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

ذلك الهدف كتب العديد من الأرقام التاريخية لصلاح والتي جاءت كالتالي:

** أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

** وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق باحتساب لقاء بالاس.

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