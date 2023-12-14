أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 15:11
كتب : FilGoal
أثنى ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول على زميله النجم الدولي المصري محمد صلاح.
ويستعد ليفربول لمواجهة سان جيلواز البلجيكي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)
وقال أرنولد عبر "بي إن سبورتس":"محمد صلاح يستحق الأشياء الكثيرة التي قيلت عنه. الناس تشاهد كم الاحترام الذي يقدمه لكرة القدم".
وأضاف " الأهداف التي يسجلها ويصنعها تتحدث عن نفسها. إنه أسطورة ويتفانى في عمله وملهم لكل من حوله. سنخبر أولادنا وأحفادنا عنه".
وبات صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بعدما سجل هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي حسمها الريدز 2-1 في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.
ذلك الهدف كتب العديد من الأرقام التاريخية لصلاح والتي جاءت كالتالي:
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