كلوب يقرر إراحة صلاح وفان دايك وأليسون في مباراة الدوري الأوروبي

قرر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إراحة بعض لاعبيه الأساسيين في مباراة رويال سان جيلواز البلجيكي ضمن الدوري الأوروبي، من بينهم النجم محمد صلاح.

ويحل ليفربول ضيفا على الفريق البلجيكي ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي يوم الخميس.

وغادرت بعثة ليفربول إلى بلجيكا من أجل خوص المباراة بدون محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر واللاعبين المصابين.

ولعب صلاح معظم مباريات ليفربول هذا الموسم، وغاب عن بعض مباريات الكؤوس والدوري الأوروبي من أجل الراحة.

وضمن ليفربول التأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة.

بينما يحتل تولوز الفرنسي الوصافة برصيد 8 نقاط، ويليه سان جيلواز بخمس نقاط، ثم لاسك لينز النمساوي بـ3 نقاط.

إلى ذلك، وصل صلاح لعدة أرقام قياسية بهدفه في شباك كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

فقد أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق.

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