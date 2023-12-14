غياب ماك أليستر أمام يونايتد بسبب إصابة تحدث لأول مرة في عهد كلوب

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لن يلحق بمباراة مانشستر يونايتد المرتقبة.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بملعب أنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه إن ماك أليستر سيغيب عن مباراة رويال سانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي يوم الخميس، ويستمر غيابه عن لقاء يونايتد يوم الأحد.

بطل العالم 2022 يغيب منذ تعرضه للإصابة في الفوز على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف كلوب "من الواضح أنني لست طبيبا لكنهم يشرحون لي كل يوم تقريبا سبب عدم جاهزيته بعد، ومن الواضح أن الأمر أكثر صعوبة قليلاً مما كنا نعتقد في اللحظة الأولى".

وتابع "لقد صعد لاعب شيفيلد فوق ركبة ماك أليستر بحذاء كرة القدم وتضررت العضلة والعظام. والآن علينا أن ننتظر حتى يتم شفاء العظام وحتى يتمكن أليكسيس من التعامل مع الألم، لأنه مؤلم للغاية".

وواصل الألماني "ماك أليستر لاعب قوي للغاية، لذا ربما يتعين علينا التأكد من عدم حدوث أي شيء آخر في هذه الإصابة الغريبة".

واستطرد "لم يتعرض أي لاعب دربته لهذه الإصابة من قبل، أتمنى ألا يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأتم "أتمنى أن يتخذ ماك أليستر خطوات كبيرة في مرحلة الشفاء خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة وبعد ذلك سنرى".

إلى ذلك، خضع جويل ماتيب مدافع ليفربول لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وتعرض ماتيب للإصابة في الرباط الصليبي خلال فوز ليفربول على فولام 4-3 ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن ليفربول يوم الأربعاء أن جويل ماتيب خضع لعملية جراحية ناجحة في إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يعلن متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مدة غياب ماتيب عن الملاعب إلا أنا لن تقل عن 6 أشهر ما يعني نهاية موسمه الحالي مع الريدز.

وعلق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في وقت سابق على التعاقد مع بديل لمدافعه جويل ماتيب الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي.

وقال كلوب أثناء المؤتمر الصحفي قبل مباراة كريستال بالاس: "تتحدثون دائما أن التعاقد مع لاعب بمثابة أسهل شيء في العالم، جميعهم يكلفون الأموال، يجب أن يكون اللاعب المناسب، لدينا بالفعل 4 مدافعين آخرين في الفريق، أخبرني عن الفريق الذي يريد بيع أفضل مدافع لديه، قل لي لاعب واحد".

وأضاف "ماتيب لديه فرصة جيدة لتجديد عقده، لكن هذا ليس قراري".

وينتهي عقد ماتيب في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في شهر يناير المقبل.