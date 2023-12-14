تواجد تاو وغياب لاكاي.. جنوب إفريقيا تعلن قائمة أولية لكأس الأمم تضم 50 لاعبا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - شباب بلوزداد

أعلن منتخب جنوب إفريقيا بقيادة هوجو بروس قائمة أولية من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

فاخري لاكاي

النادي : بيراميدز

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وتضم القائمة الأولية 50 لاعبا سيتم تقليصها لاحقا قبل انطلاق أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يناير المقبل في كوت ديفوار.

وشهدت القائمة الأولية تواجد بيرسي تاو جناح الأهلي والمتوج بلقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا خلال جوائز كاف.

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بينما غاب فخري لاكاي مهاجم بيراميدز عن القائمة الأولية.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات تونس ومالي وناميبيا.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ثمن النهائي بينما ينافس صاحب المركز الثالث على بطاقة أصحاب أفضل مركز ثالث من أجل التأهل.

ويستهل منتخب جنوب إفريقيا مبارياته بمواجهة مالي يوم 16 يناير، ثم ناميبيا يوم 21 يناير.

بينما يختتم منتخب جنوب إفريقيا مواجهاته باللعب أمام تونس يوم 24 يناير.

ويشارك منتخب جنوب إفريقيا بعد غيابه عن النسخة الماضية والتي لم يتأهل لها.

ومنذ حصول جنوب إفريقيا على برونزية نسخة 2000 لم ينجح المنتخب المتوج باللقب في 96 تخطي الدور ربع النهائي في الألفية.

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