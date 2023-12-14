أتليتكو ينتصر على لاتسيو ويتأهلا سويا لدور الـ16 من أبطال أوروبا

انتصر أتليتكو مدريد على منافسه لاتسيو بهدفين دون رد في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

واستضاف الأتليتي منافسه الإيطالي في ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح أنطوان جريزمان أهداف المباراة في الدقيقة السادسة.

وأضاف ماريو هيرموسو الهدف الثاني للروخيبلانكوس في الدقيقة 38 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 51 أضاف لينو الهدف الثاني لأتليتكو مدريد.

أما في اسكتلندا فاز سيلتيك على منافسه فينورد بهدفين لهدف، انتصار لم يكن له أي تأثير على ترتيب الفريقين في المجموعة.

افتتح لويس بالما أهداف المباراة لسيلتيك من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وأدرك يانكوبا مينتيه التعادل لفينورد في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل جوستاف لاجيربيكيل هدف انتصار سيلتيك.

بتلك النتائج تصدر أتليتكو المجموعة بـ14 نقطة يليه لاتسيو بـ10 ليتأهلا سويا إلى دور الـ16.

فيما انتقل فينورد للدوري الأوروبي بعدما حصد ست نقاط وحل ثالثا.

وجاء سيلتيك رابعا بأربع نقاط وودع كل البطولات الأوروبية.

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