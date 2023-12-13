جاتوزو: الصدارة مهمة بسبب كأس إفريقيا

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

جاتوزو

أوضح الإيطالي جينارو جاتوزو مدرب مارسيليا سبب حاجة فريقه للحصول على صدارة ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي.

ويحل مارسيليا ضيفا على برايتون مساء الخميس ضمن ختام دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلها "Get French Football News": "أنا متوتر من أجل المباراة ، إنها مسألة عقلية وليست تكتيكات".

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وأضاف "سنلعب في ملعب جميل ضد بعض اللاعبين الرائعين حقا. لكننا نعلم أننا سنلعب مباراتين أقل إذا حصلنا على صدارة المجموعة. نحن بحاجة إلى محاولة الفوز حتى نتمكن من تصدر المجموعة".

وأوضح "مباراة فاصلة في مرحلة خروج المغلوب ليست كارثة ولكنها تعطي هامش مفيدا في أجندة شهر فبراير. سيكون مفيدا بالنسبة لـ اللاعبين الذين سيكونون خارج الفريق في كأس الأمم الإفريقية".

ويتصدر مارسيليا ترتيب المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن برايتون صاحب المركز الثاني قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويأتي أيك آثينا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم أياكس أمستردام رابعا برصيد نقطتين فقط.

ويضمن متصدر كل مجموعة التواجد في ثمن نهائي المسابقة مباشرة، فيما يلعب أصحاب المركز الثاني ضد الفرق القادمة من مجموعات دوري أبطال أوروبا (أصحاب المركز الثالث) ضمن ملحق دور الـ16.

وستعاني الفرق الأوروبية من فقدان خدمات لاعبيها الذين يستعدون للمشاركة في بطولة إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

برايتون الدوري الأوروبي
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