سكاي: نابولي يتفق مع أوسيمين على عقده الجديد.. وقيمة الشرط الجزائي

توصل نابولي إلى اتفاق مبدئي حول تجديد تعاقد مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

وينتهي تعاقد أوسيمين الحالي مع نابولي في صيف 2025

وبحسب "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن نابولي توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع فيكتور أوسيمين لتمديد تعاقده حتى يونيو 2026.

وأوضحت التقارير أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي ستمون قيمتها 130 مليون يورو.

أوسيمين البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف نابولي في عام 2018 قادما من نادي ليل الفرنسي.

وبشكل عام لعب أوسيمين مع نابولي 116 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 66 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وارتبط المهاجم النيجيري بالانتقال لصفوف تشيلسي وكذلك رغب الهلال السعودي في ضمه بالصيف الماضي وفقا للتقارير.

وفاز أوسيمين مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023.

وكان أوسيمين ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.

أوسيمين هو هداف الدوري الإيطالي للموسم الماضي برصيد 26 هدفا، وبطله أيضا مع نابولي، حيث صار أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، بجانب كونه الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم.

وتصدر أوسيمين مع منتخب نيجيريا قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برصيد 10 أهداف، كانت حاسمة في ضمان تأهل بلاده إلى نسخة 2023 في كوت ديفوار.

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وبذلك أصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن أول 10 للجائزة في التاريخ.