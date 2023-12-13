"لاعب شارع" ونصيحة جوارديولا.. من هو ميكا هاميلتون هداف مانشستر سيتي الصاعد

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 21:49

كتب : إسلام أحمد

ميكا هامليتون

أصبح ميكا هاميلتون لاعب مانشستر سيتي الشاب حديث الجميع في الساعة الأخيرة بعدما افتتح أهداف الفريق ضد ريد ستار في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ هاميلتون أساسيا في تشكيل فريقه في لقاء الفريق بالجولة السادسة من دوري الأبطال، وسجل الهدف الأول في اللقاء.

ولم يحتج الإنجليزي الشاب سوى 19 دقيقة لتسجيل الهدف الأول بعدما تخطى مدافع الخصم وسدد كرة قوية في أعلى الشباك.

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وأصبح ميكا خامس أصغر لاعب إنجليزي يسجل في أول ظهور له بدوري الأبطال بعمر 20 عاما و30 يوما منذ ماركوس راشفورد في سبتمبر 2017 بعمر (19 عاما و316 يوما).

كما تحصّل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أودعها كالفين فيليبس في الشباك.

فمن هو ميكا هامليتون؟

الجناح الإنجليزي تدرج في صفوف أكاديمية مانشستر سيتي، وفي موسم 2021-22 سجل 11 هدفا وصنع 8 لفريق تحت 18 عاما.

وفي الموسم التالي قاد الفريق لحصد لقب الدوري الإنجليزي للشباب والمعروف باسم "الدوري الإنجليزي 2".

ورغم الإصابة الموسم الماضي إلا أنه سجل 3 أهداف وساهم في فوز الفريق باللقب.

وفي الموسم الجاري، أصبح قائد شباب سيتي وصنع 6 أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات.

Micah Hamilton of Manchester City scores his team's first goal during the UEFA Champions League match between FK Crvena Zvezda and Manchester City at...

حامل الكرات

في سبتمبر 2017 التقطت العدسات بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي يتحدث مع حامل الكرات خلال مباراة كريستال بالاس.

المدرب الإسباني لم يكن سعيدا بسرعة لعب الفريق خلال اللقاء، فتحدث مع ميكا لينصحه بضرورة تمريرة الكرات للاعبين سريعا من أجل زيادة سرعة الفريق.

وكشف بيب حينها ما قاله للشاب: "إذا كان هناك خطأ، لا يوجد أحد سيذهب للحصول على الكرة وبدء اللعب".

وأضاف "إذا كان هناك 5-10 ثوانٍ قبل أن يذهب أحد للعب الكرة وبدأ الفرصة، حينها سيكون كل شيء بطيئا".

وأردف "لذلك حاملي الكرات كانوا بطيئين، الكل كان بطيئا، وعلينا أن نبتكر في اللقاء لتحقيق الإثارة وهو ما لم يحدث في الشوط الثاني".

وأتم "في الشوط الثاني يمكنكم رؤية كيف تغير أسلوب الفريق".

Micah Hamilton of Manchester City looks on prior to the UEFA Champions League match between BSC Young Boys and Manchester City at Stadion Wankdorf on...

المباراة انتهت بفوز سيتي بخماسية من بينها 4 أهداف في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف متأخر في الشوط الأول.

"لاعب شارع"

وصف براين باري ميرفي المدير الفني لفريق أكاديمية مانشستر سيتي، ميكا بـ "لاعب الشارع".

وصرّح ميرفي من قبل في سبتمبر: "عندما يكون في أفضل حالاته فهو فريد من نوعه وأسلوبه في المباريات مثير للغاية".

وأضاف "أقول له إنك لاعب شاب، أيضا أوسكار بوب -الذي بدأ مع ميكا أساسيا في لقاء اليوم وسجل- لاعب آخر ممتع يمكنك مشاهدته".

وواصل "ميكا يمكنه المرور من واحد تلو الآخر، بغض النظر عن سير اللقاء، أن يتمكن اللاعب من مراوغة لاعب في موقف واحد ضد واحد فهذا من بين الأشياء الأكثر إثارة".

Micah Hamilton of Manchester City and Denzel De Roeve of Club Brugge KV in action during the UEFA Youth League match between Manchester City and Club...

أكثر من مركز

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن ميكا يستطيع اللعب في مراكز مختلفة، من بينها لاعب الوسط والجناح الأيمن والأيسر والمهاجم.

وينتهي تعاقده مع سيتي في بنهاية الموسم الجاري، فهل يحافظ بطل الدوري الإنجليزي على جوهرته الجديدة؟

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا ميكا هامليتون
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