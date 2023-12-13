أثليتك: فاران قد يغادر مانشستر يونايتد مجانا

قد يغادر رافائيل فاران فريقه مانشستر يونايتد مجانا الصيف المقبل.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا لما ذكرته شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن فاران يملك عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن يمكن للنادي مده لموسم آخر.

لكن عقب عدم مشاركته بشكل مستمر في الشهرين الأخيرين مع يونايتد فإن المدافع الفرنسي صاحب الـ30 عاما يفكر في الرحيل عن ناديه.

كما أن يونايتد قد يسمح له بالرحيل مجانا لتجنب دفع راتبه السنوي البالغ 13 مليون جنسه إسترليني.

ورفض يونايتد التعليق على الأنباء لـ"ذا أثليتك".

ومد يونايتد تعاقد لاعبيه في السنوات الأخيرة مثل ديفيد دي خيا وجيسي لينجارد وبول بوجبا لكنه قرر عدم اتباع ذلك الأمر مع أنتوني مارسيال وفاران.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن بايرن ميونيخ مهتم بضم فاران بالإضافة لناديه السابق لانس.

لكن مدرب لانس فرانك هايس أكد أن الأمر سيكون صعبا في ظل ارتفاع راتب فاران.