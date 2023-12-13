أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك
الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 20:21
كتب : FilGoal
يدير محمود البنا مباراة المصري والزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية غدا في السابعة مساءً.
ويعاون البنا كل من: محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.
فيما يتواجد حمادة القلاوي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عادل ويعاونه أحمد حسام طه.
🔴📋 | حكام مباريات الخميس في الجولة التاسعة من دوري النيل pic.twitter.com/qNsCx0wqZ8— EFA.eg (@EFA) December 13, 2023
وسبق أن أدار البنا مباراة الزمالك والمصري من قبل في موسم 2020-21 وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.
اللقاء حينها شهد احتساب 4 ركلات جزاء أُهدرت منها 3، كما أشهر 8 بطاقات صفراء و2 حمراء.
وأدار البنا مباراتين الموسم الجاري في الدوري المصري وأشهر 7 بطاقات صفراء وركلة جزاء.
وسبق أن أدار البنا 32 مباراة للأبيض فاز خلالها الفريق في 18 وتعادل في 7 وخسر 7.
في المقابل أدار للفريق البورسعيدي 21 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 7.
ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.
فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.