أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

الحكم محمود البنا

يدير محمود البنا مباراة المصري والزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية غدا في السابعة مساءً.

ويعاون البنا كل من: محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

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فيما يتواجد حمادة القلاوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عادل ويعاونه أحمد حسام طه.

وسبق أن أدار البنا مباراة الزمالك والمصري من قبل في موسم 2020-21 وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

اللقاء حينها شهد احتساب 4 ركلات جزاء أُهدرت منها 3، كما أشهر 8 بطاقات صفراء و2 حمراء.

وأدار البنا مباراتين الموسم الجاري في الدوري المصري وأشهر 7 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

وسبق أن أدار البنا 32 مباراة للأبيض فاز خلالها الفريق في 18 وتعادل في 7 وخسر 7.

في المقابل أدار للفريق البورسعيدي 21 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 7.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

الزمالك الدوري المصري المصري محمود البنا في الدوري
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