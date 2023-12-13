أدار مواجهة نارية لهما من قبل.. البنا حكم مباراة المصري والزمالك

يدير محمود البنا مباراة المصري والزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية غدا في السابعة مساءً.

ويعاون البنا كل من: محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

فيما يتواجد حمادة القلاوي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمد عادل ويعاونه أحمد حسام طه.

🔴📋 | حكام مباريات الخميس في الجولة التاسعة من دوري النيل pic.twitter.com/qNsCx0wqZ8 — EFA.eg (@EFA) December 13, 2023

وسبق أن أدار البنا مباراة الزمالك والمصري من قبل في موسم 2020-21 وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

اللقاء حينها شهد احتساب 4 ركلات جزاء أُهدرت منها 3، كما أشهر 8 بطاقات صفراء و2 حمراء.

وأدار البنا مباراتين الموسم الجاري في الدوري المصري وأشهر 7 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

وسبق أن أدار البنا 32 مباراة للأبيض فاز خلالها الفريق في 18 وتعادل في 7 وخسر 7.

في المقابل أدار للفريق البورسعيدي 21 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 7.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.