تقرير: ولفرهامبتون يوافق على تجديد عقد تشان.. وسيصبح من الأعلى أجرا في الفريق

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون

وافق نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على تجديد تعاقد لاعبه الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، وذلك بعد تألقه الملفت منذ انطلاق الموسم الجاري.

هوانج هي تشان

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن نادي ولفرهامبتون وافق على تجديد تعاقد هوانج تشان بعدما ظهر بمستوى مميز.

وأضاف أن ولفرهامبتون سيوقع مع تشان عقدا جديدا حتى عام 2028، ليضمن البقاء عليه ضمن صفوف الذئاب.

ومن المنتظر أن يعلن ولفرهامبتون تجديد تعاقد تشان في الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى ولفرهامبتون لجعل اللاعب الكوري الجنوبي من أصحاب أعلى الرواتب في الفريق الأصفر.

تشان البالغ من العمر 27 عاما يقدم مستوى مميز مع ولفرهامبتون هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين خلال 17 مباراة.

وهو نفس عدد أهداف اللاعب الذي سجلها منذ انضمامه لصفوف ولفرهامبتون وقبل انطلاق الموسم الجاري.

وانضم تشان لصفوف ولفرهامبتون في عام 2022 قادما من آر بي لايبزج الألماني.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

ولفرهامبتون هوانج هي تشان الدوري الإنجليزي
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