قائمة الزمالك - عودة الونش بعد 214 يوما.. وظهور رفاعي لأول مرة أمام المصري

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 - 16:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود الونش - الزمالك

عاد محمود حمدي "الونش" لقائمة الزمالك لمواجهة المصري في الجولة التاسعة من الدوري المصري، لأول مرة منذ 214 يوما.

ويلتقي الزمالك مع المصري غدا الخميس في السابعة مساءً على استاد برج العرب.

وتأتي عودة الونش بعد تعافيه من القطع في الرباط الصليبي عقب الإصابة التي تعرض لها منذ 214 يوما أمام الإسماعيلي في الموسم الماضي.

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ويتواصل غياب حاتم سكر عن دفاع الأبيض بالإضافة إلى حسام عبد المجيد الذي يواصل برنامجه التأهيلي ومحمود علاء المصاب.

ويتواجد لأول مرة الموسم الجاري أحمد رفاعي لاعب دفاع فريق الشباب.

وجاءت قائمة الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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