ليفربول ينتظر أكبر حضور جماهيري منذ نصف قرن أمام يونايتد

أعلن نادي ليفربول افتتاح جزء جديد من مدرج أنفيلد رود ضمن أعمال توسعة ملعبه في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي.

وأفاد الريدز في بيان: "نادي ليفربول سيرحب بأكثر من 57 ألف مشجع في ملعب أنفيلد خلال استضافة مانشستر يونايتد يوم الأحد، وهو أكبر حشد جماهيري بالملعب منذ 50 عاما".

وأضاف "سيتم افتتاح جزء من المدرج العلوي لأول مرة".

وكان من المتوقع أن يتم افتتاح المدرج في يناير 2024.

وتابع البيان "أصبح الافتتاح ممكنًا بعد حصول النادي على جميع تراخيص الصحة والسلامة اللازمة من مجلس مدينة ليفربول بعد حدث اختبار ناجح ليلة الاثنين".

سيكون هذا أكبر حشد جماهيري على أرض ليفربول في الدوري منذ مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري خلال أبريل 1973، والتي شاهدها 56202 مشجعا.

لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين على النادي إكماله قبل أن يصبح المدرج جاهزا للعمل بكامل طاقته ويتمكن نادي ليفربول من الترحيب بـ61 ألف مشجع في أنفيلد.

في أكتوبر الماضي، أعلن نادي ليفربول أن أعمال توسعة الملعب لن تكتمل قبل نهاية العام الجاري.

وحاول النادي افتتاح الملعب بسعته الجديدة قبل بداية الموسم الجاري، لكنه فشل في ذلك.

وأوضح ليفربول وقتها أن قرار تأجيل الافتتاح كان بسبب مشاكل متعلقة بالشركة المنفذة للمشروع.

وقتها تم افتتاح الطابق السفلي فقط.

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