ميدو: لولا فترة تواجدي كان الزمالك سينهار.. ضد اعتزال شيكابالا وسبب دعمي للناشئين

شدد أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك الأسبق أن فترة تواجده للعمل مع مجلس إدارة النادي السابق لولاها لانهار النادي.

وبرر ميدو ذلك بأن الزمالك كان سيدخل النفق المظلم بسبب قرارات غير قانونية تطيح بمجلس الإدارة.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "البعض من جماهير الزمالك يعتب عليّ بسبب دخولي النادي في الفترة الأخيرة قبل رحيل مرتضى منصور، تلك الفترة إذا لم أكن أتدخل كان الزمالك سينهار وتحدثت عن ذلك من قبل بالورقة والقلم".

وأوضح "في الوقت الذي تم الضغط فيه على مجلس الإدارة على الرحيل قبل رحيلهم بشكل طبيعي بعد ثلاثة أشهر، كان بإجراءات باطلة وغير قانونية ووقتها سيعود المجلس مجددا مثلما حدث في 2020 تلك الفترة التي كان فريق الزمالك فيها الأفضل في الشرق الأوسط".

وكشف ميدو "دخلت نادي الزمالك وتحدثت مع المسؤولين بسبب الإجراءات الباطلة وحذرت من تكرار ما حدث في 2020، منعت رحيل المجلس بطريقة باطلة حتى لا يدخل الزمالك في النفق المظلم".

وشدد نجم الزمالك الأسبق "أدافع عن جميع الأندية ولكن دفاعي عن الزمالك سيكون أكثر بعض الشيء لأنه بيتي والزمالك رقم 1 بالنسبة لي".

أما عن دوره في التعاقد مع المدير الفني أجاب "خلال فترة تواجدي في الزمالك رأينا أن أوسوريو أنسب مدير فني لتلك المرحلة ولم أكن أعلم أن مشكلة القيد لن تحل، في رأيي كان يحتاج ثلاثة أو أربعة لاعبين لمساعدته في طريقة لعبه

وكشف ميدو "هناك أكثر من اسم تم طرحه ولكن الكثير من مدربين كبار بدون ذكر أسماء رفضوا القدوم إلى الزمالك بسبب وقف القيد ووجود سمعة سيئة للزمالك في فيفا بسبب المستحقات المالية المتأخرة لعدد من المدربين".

وأوضح ميدو "أوسوريو ظُلم بسبب وجوده في توقيت صعب بالإضافة إلى عناده، تحدثت معه كثيرا بدون منصب ونصحته أنه بحاجة لجودة أفضل لتطبيق فكره ومن الصعب حدوث ذلك حاليا، ولكنه في النهاية المدير الفني والمسؤول".

وتابع "اجتمعت بمسؤولي قطاع الناشئين وبدأت فترة الإعداد دون علم مجلس الإدارة لأن المسابقات المحلية كانت ستبدأ بعد 28 يوما فقط، وخاضت الفرق معسكرات على حسابي الشخصية في الإسماعيلية، البعض اتهمني أنني فعلت ذلك من أجل نجلي علي ولكن لو كان الأمر كذلك كنت وفرت المعسكر لفريقه فقط وليس لسبعة فرق مختلفة على مستوى الناشئين".

وشدد "الزمالك نادي ذو طبيعة خاصة، تربينا على مساندة النجوم الكبار لقطاع الناشئين، دائما ما تجدني حاضرا في مباريات الناشئين ليس فقط في كرة القدم ولكن بأي رياضة أخرى مثل كرة السلة، شاهدنا النجوم الكبار تفعل ذلك وقتما كنا في الناشئين مثل أبو رجيلة وغيره من اللاعبين القدامى".

وبسؤاله عن رأيه في محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أجاب ميدو "شيكابالا أسطورة، دائما ما أقول على اللاعب أن يعتزل عندما يصعد لاعب (يبطله) ولكن لا يوجد لاعب شاب في مستوى شيكابالا حاليا، نعم يجب ألا يلعب كافة المباريات، ولكن دوره كبير داخل فريق الزمالك ويعتبر مدرب داخل الملعب".

واختتم ميدو تصريحاته "شيكابالا يضغط ويدافع ولا أفهم لماذا هناك من يطالب باعتزاله، وفي رأيي الشخصي حسن شحاتة وشيكابالا أفضل اثنين لاعبين في تاريخ الزمالك".