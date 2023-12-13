كانتي: حصلنا على دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي الصعبة

يرى نجولو كانتي لاعب اتحاد جدة أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أوكلاند سيتي.

وتغلب اتحاد جدة على أوكلاند النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مونديال الأندية، ليضرب موعدا أمام الأهلي المصري في ربع النهائي مساء الجمعة.

وقال كانتي في مؤتمر صحفي : "لعبنا بطريقة ممتازة ولعبنا لكي نفوز وهذا يعطينا دفعة للأمام وثقة بالنفس للمباراة القادمة".

وأضاف "علينا أن نستعد بشكل جيد لمواجهة بطل إفريقيا (الأهلي) وهي مباراة صعبة وقوية بكل تأكيد".

وحسم اتحاد جدة المباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بتسجيل ثلاثة أهداف.

وسجل الثلاثي المحترف رومارينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة أهداف اتحاد جدة.

وحصل نجولو كانتي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوكلاند سيتي بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية (الجوهرة المشعة) حضور جماهيري يتخطى 50 ألف متفرج.