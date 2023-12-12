الشناوي: طموحنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

يطمح محمد الشناوي، حارس مرمى الأهل إلى تحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة بطل الدوري السعودي.

وقال الشناوي عبر موقع ناديه الرسمي: "أشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، ولا شك أنها حدث كبير للجميع داخل النادي، والأهلي هو الأفضل في قارة إفريقيا وفخر لأي لاعب الوجود ضمن صفوفه، وتمثيله في كبرى البطولات، وهذه المرة طموحنا الوصول لنهائي البطولة بعدما سبق وتوجنا بالميدالية البرونزية".

وأضاف قائد الأهلي "فخور بالوجود في الأهلي الذي يتمنى أي لاعب في مصر أن يكون بين صفوفه، كما أنني سعيد للغاية بتقلد شارة القيادة وقيادة الفريق في أكثر من بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، وأن أكون بصحبة المجموعة الحالية، وهذا شرف عظيم بالنسبة إليّ".

وواصل "لاعبو الأهلي اكتسبوا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس العالم للأندية، وسبق وواجهنا فرقًا كبيرة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، وبالتالي زالت الرهبة تمامًا وأصبح لاعبو الفريق لديهم الخبرة في التعامل مع المباريات الصعبة".

وتابع "أقول لجماهير الأهلي: طموحنا هو الوصول للنهائي وتحقيق ميدالية أفضل من البرونزية، ولاعبو الفريق أصبح لديهم طموحات كبيرة، ودائمًا أتحدث معهم من أجل تحقيق إنجاز جديد لهم وللنادي".

وبسؤاله عن ذكرياته في كأس العالم للأندية،أوضح "شاركت مع الأهلي في 3 بطولات متتالية، وأعتبر مباراة بالميراس البرازيلي من أفضل ذكرياتي بعد الفوز وتحقيق الميدالية البرونزية".

وشدد: "لاعبو الأهلي يسيرون وفق نظام محدد، ويعرفون واجباتهم قبل المباريات، ودائمًا زملائي الكبار في الفريق لهم دور مهم معي خاصة قبل المواجهات الحاسمة".

وأضاف "الجيل الحالي حقق ألقابًا كثيرة، واستطاع تحقيق إنجازات عديدة، هدفنا الموسم الحالي تحقيق المزيد من الألقاب، وقد ينخفض المستوى في بعض الفترات لكن اللاعبين يعودون بسرعة إلى مستواهم المعهود، وكلنا فريق واحد، وهذه هي سمات لاعبي الفريق، والأهم بالنسبة إلينا إسعاد الجماهير".

وأتم "الجمهور دائمًا هو رقم 1 بالنسبة إلينا، ونعمل على إسعادهم، ونكون سعداء للغاية بوجودهم، كما أن دعمهم للفريق في المدرجات يحملنا مسئولية كبيرة، واللاعبون يقدرون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم من أجلهم. ما زال لدينا العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، ونسعى للفوز بكل البطولات من أجل جمهور الأهلي".

ووصل الأهلي إلى السعودية أمس الإثنين للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية للمرة التاسعة في تاريخه بعد تتويجه الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا.