بقيادة البدري.. الزوراء يودع كأس الاتحاد الآسيوي من دور المجموعات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

حسام البدري

ودع الزوراء العراقي بقيادة حسام البدري منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي رغم الفوز على الرفاع البحريني.

وفاز الزوراء على الرفاع بهدفين مقابل هدف، لكن فوز العهد اللبناني على الفتوة السوري أطاح بآمال النادي العراقي.

وتقدم الرفاع عبر هدف جويل فينيسيوس في الدقيقة العاشرة، قبل أن يرد الزوراء بهدفين عن طريق حسن عبد الكريم (41) وكولينز اوباري (83).

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وأكمل الرفاع المباراة بعشرة لاعبي عقب طرد لاعب الوسط عبدالعزيز خالد في الدقيقة 60 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

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وتصدر الرفاع ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للزوراء، و8 للعربي، ونقطة للنجمة، إذ حصل الرفاع على بطاقة التأهل كمتصدر للمجموعة إلى قبل نهائي منطقة الغرب.

كما ضمن العهد اللبناني التأهل إلى قبل نهائي منطقة الغرب وحصل على أفضل ثان بالمجوعات الثلاث.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

حسام البدري الزوراء العراقي
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