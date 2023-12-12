صلاح يفوز بلاعب شهر نوفمبر في ليفربول.. ويكشف عن لحظتيه المفضلتين خلاله

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 19:25

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - لاعب شهر نوفمبر في ليفربول لعام 2023

فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب شهر نوفمبر والممنوحة من قبل ناديه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر في ناديه بعدما ظفر بها دومينيك سوبوسلاي في أغسطس الماضي.

وشارك صلاح في شهر نوفمبر في خمس مباريات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

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وتفوق صلاح في سباق الفوز بالجائزة على ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي عقب تتويجه بالجائزة قائلا: "من الجيد دائما الفوز بتلك الجائزة، لكن أهم شيء الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف لصالح الفريق، هذا هو أهم شيء".

وعن لحظته المفضلة في الشهر قال: "مباراة مانشستر سيتي كانت لحظتي المفضلة في شهر نوفمبر لأننا كنا متأخرين في النتيجة وأدركنا التعادل لذا سأختار تلك المباراة".

أما عن أفضل هدف له خلال الشهر اختار صلاح "تسجيل الأهداف أمر جيد لكن في ذلك الشهر سأختار صناعتي لهدف أرنولد ضد مانشستر سيتي".

وبسؤاله عن تسجيله لـ200 هدف في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب تحقيقا لذلك الإنجاز قال: "من العظيم تسجيل 200 هدف لمثل هذا النادي كبير".

وواصل "أنا سعيد للغاية، احتفلنا بعد المباراة مع الفريق ومع عائلتي، أنا مسرور بسبب ذلك الرقم".

وشدد "قلتها من قبل يمكن أن نحقق أشياء هامة خلال الموسم الجاري، يجب فقط أن نؤمن بأنفسنا ونواصل التدرب ولنرى ما سيحدث، لكن يجب ألا نضغط أنفسنا، يجب فقط أن نواصل اللعب ونستمر في الفوز".

وأتم صلاح حديثه قائلا: "يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، الأسبوع الجاري يجب أن نركز على الدوري الأوروبي ثم نفكر في مباراة مانشستر يونايتد".

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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