"كنت كل شيء بالنسبة لي".. كيليني يعلن اعتزاله

أعلن جورجيو كيليني أيقونة يوفنتوس ومدافع منتخب إيطاليا اعتزاله اللعب رسميا.

وكتب لاعب لوس أنجلوس الأمريكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "لقد كنت أجمل وأكثر رحلة حادة خضتها في حياتي".

وواصل "لقد كنت كل شيء بالنسبة لي، لقد سافرت معك في رحلة فريدة لا تنسى".

وأتم كيليني حديثه "لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات أخرى وكتابة المزيد من صفحات الحياة المهمة والمثيرة".

You have been the most beautiful and intense journey of my life. You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path. But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

وبدأ كيليني مسيرته في صفوف ليفورنو عام 2000 وانتقل منه إلى فيورنتينا في 2004.

وفي 2005 انضم إلى يوفنتوس حيث كتب التاريخ رفقة السيدة العجوز وظل معه حتى عام 2022.

وكانت المحطة الأخيرة للاعب صاحب الـ39 عاما هي الانضمام لفريق لوس أنجلوس الأمريكي في 2023 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض كيليني مع يوفنتوس 561 مباراة سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 26 آخرين.

ومع لوس أنجلوس لعب 45 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

أما مع منتخب إيطاليا خاض كيليني 117 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع أربعة.

ويعد كيليني هو خامس أكثر من ارتدى قميص منتخب إيطاليا عبر تاريخه.

وتوج كيليني في مسيرته بالدوري الإيطالي تسع مرات وكأس إيطاليا خمس مرات ومثلهم لكأس اليوبر الإيطالي.

كما توج بالدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس.

هذا بالإضافة لظفره بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.