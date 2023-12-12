فيرديناند محذرا أراوخو: لا تغامر بمسيرتك وتذهب إلى مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 16:25

كتب : FilGoal

ريو فيرديناند

حذر ريو فيرديناد أسطورة مانشستر يونايتد، رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني من الذهاب إلى الشياطين الحمر.

وظهرت تقارير إخبارية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع أراوخو ومنافسة بايرن ميونيخ للظفر بالمدافع البالغ من العمر 24 عاما.

وعلق فيرديناند على الأمر لبرنامج "فايب ويز فايف" قائلا: "إذا كنت لاعبا مثل أراوخو ولدي كل الإمكانيات والجودة لأكون من بين أفضل المدافعين في العالم لماذا سأذهب إلى مانشستر يونايتد؟".

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وتابع "من ذهب إلى مانشستر يونايتد وأصبح أفضل؟ رافاييل فاران أسوأ، كاسيميرو تراجعت قيمته السوقية وأهميته، ستحصل على الكثير من الأموال، برونو فيرنانديز الوحيد الذي أصبح أفضل".

وواصل "سألقي نظرة على فاران الذي أصبح بديلا للاعب في الأساس مركزه ظهير أيسر -لوك شو- وكذلك يلعب بدلا منه مدافع مخضرم وهو جوني إيفينس الذي عاد للعب بعد 18 شهرا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت مكان أراوخو فلن أغامر بمسيرتي وحياتي للذهاب إلى مانشستر يونايتد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

ويعاني من موقف صعب في مجموعته بدوري أبطال أوروبا فسيلاقي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

والأمر في الصعود ليس في يديه كليا، فيجب أن يفوز على الفريق البافاري مع عدم فوز جالاتا ساراي التركي أو كوبنهاجن الدنماركي لأن إذا فاز يونايتد على بايرن وانتصر جالاتا ساراي أو كوبنهاجن سينتهي أمر يونايتد.

إذ يأتي تريب المجموعة حاليا، بايرن ميونيخ في الصدارة بـ13 نقطة، وكوبنهاجن في الوصافة بـ5 نقاط بالتساوي مع جالاتا ساراي، ويتذيل يونايتد المجموعة بـ4 نقاط.

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