لمدة طويلة.. توتنام يمدد تعاقده مع أودوجي

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 15:55

كتب : FilGoal

ديستيني أودوجي

أعلن نادي توتنام تمديد تعاقده مع ظهيره الأيسر ديستيني أودوجي بعقد طويل الأمد.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد لأودوجي يمتد لمدة 7 سنوات مقبلين حتى عام 2030.

وانضم أودوجي لتوتنام في بداية الموسم قادما من أودينيزي.

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الظهير الإيطالي شارك حتى الآن مع توتنام في 14 مباراة وخلالهم سجل هدف وصنع هدفين.

وخاض أودوجي مباراتين دوليتين مع منتخب إيطاليا صنع خلالهما هدفا واحدا.

توتنام كان قد أعلن منذ أيام أيضا تمديد تعقد حارس مرماه البديل فريزر فورستر لمدة موسم إضافي.

ويحتل توتنام حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

توتنام ديستيني أودوجي
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