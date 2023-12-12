تشيلسي يعلن إصابة جيمس في أوتار الركبة.. وهذا هو الحل لعدم تكرارها

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

ريس جيمس

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن إصابة ظهيره ريس جيمس في أوتار الركبة للمرة السابعة خلال الـ3 أعوام الماضيين في مباراة إيفرتون السابقة بدون تحديد موعد عودته.

وخرج جيمس من لقاء إيفرتون في الدقيقة الـ27 ودخل ليفي كولويل بدلا منه.

حل إصابة جيمس المتكررة

أخبار متعلقة:
عمر فايد ينافس بيلينجهام وبيدري على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر الأهلي وكولر ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023 صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟

ذكرت صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أن الطاقم الطبي لتشيلسي نصح جيمس بزيارة طبيب متخصص في أوتار الركبة ليجد له الحل النهائي من الإصابة المتكررة.

وتعتبر هذه هي الإصابة الثانية التي يتعرض لها جيمس خلال الموسم الجاري، ففي أول مرة غاب بسببها 54 يوما بواقع 9 مباريات.

والأمر الذي يغضب الظهير الإنجليزي أن الإصابة تكررت للمرة السابعة خلال الـ3 أعوام السابقين ولذلك تعطله كثيرا عن خوض المباريات رفقة البلوز.

ولعب قائد البلوز 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري صانعا هدفا واحدا.

وخسر تشيلسي من إيفرتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما خرج إيفرتون من مراكز الهبوط إذ يأتي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

ريس جيمس الدوري الإنجليزي إيفرتون إنجلترا
نرشح لكم
جيمس يخضع لفحوصات طبية بسبب الإصابة مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل ما وصل إليه توتنام يسحق نيوكاسل برباعية ويعود للنتائج الإيجابية بوكيتينو: لم نكن حاسمين أمام المرمى.. ويجب أن نتحسن في سوق الانتقالات المقبل جريليش: يتحدثون عن أزمة في مانشستر سيتي ونحن نلعب ضد فرق مميزة جوارديولا: إصابة هالاند؟ لا أعلم إنها قدمه وسنرى انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4)-(1) نيوكاسل رقم لأول مرة منذ 2021.. إيفرتون يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز مثير على تشيلسي
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن إصابة جيمس في أوتار الركبة.. وهذا هو الحل لعدم تكرارها 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر فايد ينافس بيلينجهام وبيدري على جائزة أفضل لاعب شاب من جلوب سوكر 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي وكولر ضمن المرشحين النهائيين في جوائز جلوب سوكر 2023 58 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يسعى لمعادلة رقم بايرن ميونيخ التاريخي.. لكن هل ستصطحبه اللعنة؟ ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل الدوري التركي والقبض على رئيس أنقرة جوجو بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد ريزاسبور ساعة | الكرة الأوروبية
بونوتشي: بيلينجهام فضائي.. وسيترشح للكرة الذهبية في الأعوام المقبلة 2 ساعة | الدوري الإسباني
ليكيب: الدوري الأوروبي لن يكون السبب لرحيل مبابي عن سان جيرمان 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم