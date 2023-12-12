محمود فتح الله: مستحيل أن نقدم مباراة كهذه ضد صنداونز بدون لاعبين كبار جدا

مدح محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز لاعبيه بعد مواجهة صنداونز والتي تعادل فيها بدون أهداف.

وجمعتهما المباراة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

وقال فتح الله عبر قناة أون تايم 1: "لدينا فريق قوي ومقتنع بذلك، مستحيل أن نقدم مباراة كهذه ضد صنداونز بدون لاعبين كبار جدا".

وأضاف "هذا الشيء يعطينا الطمأنينة وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم".

وواصل "كنا قد اقتربنا من التقدم على صنداونز، كانت مباراة صعبة ومن أقوى فرق القارة خلال الـ5 أعوام الماضيين، أحداث المباراة تبين أننا لعبنا مباراة كبيرة وكنا ند بند لهم".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نحقق الفوز في المباريات لنتأهل من دور المجموعات، لكن أغلقنا هذه الصفحة ونركز على الفترة المقبلة".

ويتذيل بيراميدز جدول ترتيب المجموعة بـ4 نقاط، لكن الفرق الـ3 الأخرى لديهم نفس الرصيد باختلاف فارق الأهداف الذي وضع بيراميدز في المركز الرابع.