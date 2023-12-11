بلوزداد: نتمنى التوفيق لـ الأهلي في مونديال أندية.. ويستحق لقب أفضل ناد في إفريقيا

عبر عبد القادر شنيوني المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد عن تمنيه للأهلي بالتوفيق في كأس العالم للأندية.

وقال شنيوني عبر قناة أون تايم سبورتس: "نتمنى أن يتألق الأهلي في كأس العالم للأندية ويحقق الفوز ويتأهل ونتمنى له التوفيق والنجاح في البطولة ومن ثم نتحدث عن مباراة فريقنا ضد الأحمر".

وأضاف "مباراة الذهاب في الإسكندرية كانت ندية وشهدت منافسة قوية من الفريقين وفي النهاية التعادل كان منطقيا".

وأكمل "مباراة العودة ستكون صعبة جدا للفريقين وليس معنى أن بلوزداد سيلعب على ملعبه أن الفوز مؤكد".

وأردف "سنلعب ضد الأهلي من أجل الفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا والفائز بهذه المباراة ستكون فرصته كبيرة جدا للتأهل وأيضا الفريق الخاسر سيكون حظه كبير للتأهل".

وشدد "الأهلي وشباب بلوزداد هما المرشحين الأقوى للتأهل من المجموعة".

وأتم تصريحاته "الأهلي قدم الكثير ليصل لكل هذا النجاح والأسماء الكبيرة التي قدمها النادي تحتاج لوقت طويل للحديث عنها وبالتأكيد يستحق جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا".

وفاز الأهلي بجائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا لعام 2023 بعد منافسة مع صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

ويلعب الأهلي يوم الجمعة المقبل أولى مبارياته في كأس العالم للأندية في السعودية ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة بطل السعودية.