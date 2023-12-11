قنديل: جائزة بيرسي تاو نتيجة منظومة الأهلي.. وطموحنا الفوز بكأس العالم للأندية

يرى طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي أن ناديه يشرف الكرة المصرية بعد حصوله على 3 جوائز خلال حفل الاتحاد الإفريقي للأفضل في عام 2023.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وقال طارق قنديل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بيرسي تاو اندمج في منظومة النادي الأهلي وهو لاعب مميز، والنتيجة هي أنه أصبح أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا".

وأضاف "أمر يجعلنا نشعر بالفخر أن يحصل الأهلي على 3 جوائز خلال حفل الاتحاد الإفريقي".

وواصل "الأهلي دائما ما يشرف مصر في المحافل الدولية والعالمية وعلاقتنا مميزة مع الجانب المغربي".

وأتم تصريحاته "الأهلي يفكر في الفوز بكل بطولة يشارك فيها ولذلك طموحنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وسنحاول أن نشرف مصر خلال البطولة".

وحصل الأهلي على جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا لعام 2023.

كما حصل بيرسي تاو لاعب الفريق على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وفاز محمود عبد المنعم "كهربا" بجائزة أفضل هدف في إفريقيا خلال عام 2023 والذي سجله أمام الهلال السوداني.