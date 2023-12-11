مؤتمر أوسيمين - عن المنافسة مع صلاح وحكيمي.. وهدفه في كأس أمم إفريقيا

علق فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي على منافسته مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال أوسيمين: "أشعر بشيء عظيم بأن أعيد الجائزة إلى نيجيريا لأنها تثبت أن لدينا الموهبة، أعرف أن أشرف حكيمي ومحمد صلاح لاعبان كبار وقدما الكثير لفريقهما، لكن أنا حققت ذلك مع نابولي أيضا".

وأضاف "جائزة أفضل لاعب في إفريقيا تعني لي الكثير، قطعت مشاورا كبيرا حتى جئت إلى هنا، أشكر عائلتي والجماهير وأصدقائي وكل من اختارني لأكون لاعب العام، هذه من أرقى جوائز كرة القدم".

وواصل "كأس الأمم الإفريقية؟ كما قلت أن لدينا الكثير من المواهب في نيجيريا ولدينا مدربين رائعين وأعتقد أننا سنقدم أداء جيدا وهدفنا الفوز بالبطولة وسنبذل 200% من قوتنا ومجهودتنا من أجل ذلك".

أما عن نابولي فقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما "نحن في بداية الموسم ولدينا مدرب جديد وجيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن فخورون بالمغرب بعد ما حققوه في كأس العالم وذلك يثبت أن لديهم خطط طموحة، وكل البلاد يجب أن تتعلم من المغرب وتنظيم المغرب جيد جدا ودائما أسعى للعودة إلى المغرب فالبلد جميل والطعام جيد".

وحصل أوسيمين على الجائزة لأول مرة للاعب نيجيري منذ عام 1999 أي منذ 24 عاما إذ حصل نوانكو كانو.