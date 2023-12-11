مؤتمر أوسيمين - عن المنافسة مع صلاح وحكيمي.. وهدفه في كأس أمم إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

علق فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي على منافسته مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

فيكتور أوسيمين

النادي : نابولي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

نابولي

وقال أوسيمين: "أشعر بشيء عظيم بأن أعيد الجائزة إلى نيجيريا لأنها تثبت أن لدينا الموهبة، أعرف أن أشرف حكيمي ومحمد صلاح لاعبان كبار وقدما الكثير لفريقهما، لكن أنا حققت ذلك مع نابولي أيضا".

وأضاف "جائزة أفضل لاعب في إفريقيا تعني لي الكثير، قطعت مشاورا كبيرا حتى جئت إلى هنا، أشكر عائلتي والجماهير وأصدقائي وكل من اختارني لأكون لاعب العام، هذه من أرقى جوائز كرة القدم".

أخبار متعلقة:
جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا المنتخب الأولمبي يتبرع لأهل غزة بونو يوضح سبب غيابه عن حفل جوائز كاف مخالفا مدرب ناديه.. المدير الرياضي لـ بايرن ميونيخ: هناك مناقشات للتعاقد مع أراوخو

وواصل "كأس الأمم الإفريقية؟ كما قلت أن لدينا الكثير من المواهب في نيجيريا ولدينا مدربين رائعين وأعتقد أننا سنقدم أداء جيدا وهدفنا الفوز بالبطولة وسنبذل 200% من قوتنا ومجهودتنا من أجل ذلك".

أما عن نابولي فقال المهاجم البالغ من العمر 24 عاما "نحن في بداية الموسم ولدينا مدرب جديد وجيد".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن فخورون بالمغرب بعد ما حققوه في كأس العالم وذلك يثبت أن لديهم خطط طموحة، وكل البلاد يجب أن تتعلم من المغرب وتنظيم المغرب جيد جدا ودائما أسعى للعودة إلى المغرب فالبلد جميل والطعام جيد".

وحصل أوسيمين على الجائزة لأول مرة للاعب نيجيري منذ عام 1999 أي منذ 24 عاما إذ حصل نوانكو كانو.

أوسيمين كانو محمد صلاح أشرف حكيمي
نرشح لكم
أول تعليق من بيرسي تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا محمود فتح الله: مستحيل أن نقدم مباراة كهذه ضد صنداونز بدون لاعبين كبار جدا بلوزداد: نتمنى التوفيق لـ الأهلي في مونديال أندية.. ويستحق لقب أفضل ناد في إفريقيا قنديل: جائزة بيرسي تاو نتيجة منظومة الأهلي.. وطموحنا الفوز بكأس العالم للأندية جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا جوائز الأفضل - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي لقارة إفريقيا جوائز كاف - "رأس الأفوكادو".. وليد الركراكي أفضل مدرب في إفريقيا جوائز كاف - الشناوي يخسر الجائزة.. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا
أخر الأخبار
أول تعليق من بيرسي تاو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 10 دقيقة | الكرة المصرية
محمود فتح الله: مستحيل أن نقدم مباراة كهذه ضد صنداونز بدون لاعبين كبار جدا 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
بلوزداد: نتمنى التوفيق لـ الأهلي في مونديال أندية.. ويستحق لقب أفضل ناد في إفريقيا 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
قنديل: جائزة بيرسي تاو نتيجة منظومة الأهلي.. وطموحنا الفوز بكأس العالم للأندية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أوسيمين - عن المنافسة مع صلاح وحكيمي.. وهدفه في كأس أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الزمالك يعلن إنهاء التعاقد مع أوجي مايو ساعة | كرة سلة
جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
المنتخب الأولمبي يتبرع لأهل غزة 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم