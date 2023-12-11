بونو يوضح سبب غيابه عن حفل جوائز كاف
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 20:09
كتب : FilGoal
غاب ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.
ياسين بونو
النادي : الهلال
وقال الحارس المغربي عقب مباراة فريقه ضد التعاون لقناة السعودي: "لم أذهب لحفل الجوائز بسبب أن لدينا مباراة هامة ضد التعاون والواقع أن كان يجب علينا الفوز رغم أن الإدارة والمدرب سمحا لي".
وأضاف "أشكر جميع اللاعبين في منتخب المغرب وإشبيلية والهلال والجهاز الفني".
وفاز الهلال على التعاون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
يُقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في غياب تام للثلاثي المرشح لجائزة أفضل حارس في القارة.
الجائزة ينافس عليها محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي.
ويتواجد أيضا ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي حاليا، وإشبيلية الإسباني سابقا قبل الصيف.
أما المرشح الثالث فهو أندري أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون ووصيف دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان ولاعب مانشستر يونايتد الحالي.
ويغيب الثلاثي عن الحفل المقام في مراكش بالمغرب.
وتعود الجائزة للمرة الأولى بعد توقفها عام 2008، حيث كان عصام الحضري أول وآخر فائز بها، في 2001 و2006 و2007 و2008.
فاز بها السنغالي توني سيلفا مرتين في 2002 و2005، والكاميروني كارلوس كاميني في 2003، والتونسي علي بومنيجل في 2004.