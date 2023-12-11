بونو يوضح سبب غيابه عن حفل جوائز كاف

غاب ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2023.

وقال الحارس المغربي عقب مباراة فريقه ضد التعاون لقناة السعودي: "لم أذهب لحفل الجوائز بسبب أن لدينا مباراة هامة ضد التعاون والواقع أن كان يجب علينا الفوز رغم أن الإدارة والمدرب سمحا لي".

وأضاف "أشكر جميع اللاعبين في منتخب المغرب وإشبيلية والهلال والجهاز الفني".

وفاز الهلال على التعاون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في غياب تام للثلاثي المرشح لجائزة أفضل حارس في القارة.