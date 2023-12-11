مباشر جوائز كاف - الأهلي أفضل نادي وهدف كهربا الأفضل في العام

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية الإفريقية في حفل جوائز كاف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل خلال عام 2023.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ويقام الحفل في المغرب، وسيتم خلاله توزيع العديد من الجوائز على رأسها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويتنافس على الجائزة محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا.

كما ينافس الأهلي على لقب أفضل ناد في قارة إفريقيا، وبيرسي تاو لاعب الأهلي على لقب أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

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جائزة أفضل هدف في إفريقيا: محمود كهربا لاعب الأهلي في الهلال السوداني

جائزة أفضل منتخب في إفريقيا: منتخب المغرب

جائزة أفضل منتخب للكرة النسائية: منتخب نيجيريا

جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا: لامين كمارا لاعب ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال

جائزة أفضل لاعبة شابة داخل قارة إفريقيا: نسرين الشاد لاعبة ليل الفرنسي ومنتخب المغرب

جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا: بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا

جائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا: فاطمة تكنوات لاعبة الجيش الملكي المغربي

جائزة أفضل ناد في إفريقيا: الأهلي أفضل نادي في قارة إفريقيا

جائزة أفضل ناد للكرة النسائية في إفريقيا: صنداونز الجنوب إفريقي

انطلاق الحفل

محمد صلاح الاتحاد الإفريقي جوائز كاف
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