جوائز كاف - كهربا يفوز بجائزة أفضل هدف في العام

فاز هدف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في شباك الهلال السوداني بجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2023.

وحصل هدف كهربا على الجائزة خلال حفل جوائز كاف للأفضل في العام المقام في المغرب.

وشهدت القائمة تواجد 12 هدفا من بينهم هدف محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي وبيراميدز في شباك المغرب في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وهدف محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي ومنتخب تونس للشباب في شباك زامبيا خلال بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وفاز بالجائزة في النسخة السابقة عام 2002 هدف السنغالي بابي عثمان ساخو لاعب سيمبا التنزاني.