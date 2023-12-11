جوائز كاف - للمرة السادسة في التاريخ.. الأهلي أفضل ناد في إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي قبل بداية النهائي

فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد داخل قارة إفريقيا لعام 2023 الجاري خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقام في المغرب.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها الأهلي بجائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا.

وسبق للأهلي أن فاز بالجائزة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

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وفي عام 2023 فاز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، وكأس السوبر المصري مرتين.

وتنافس على الجائزة في عام 2023 الجاري كل من:

الأهلي: بطل دوري أبطال إفريقيا

الوداد المغربي: وصيف دوري الأبطال والدوري الإفريقي

صنداونز الجنوب إفريقي: بطل الدوري الإفريقي

وفاز بالجائزة في النسخة الماضية عام 2022 نادي الوداد المغربي كأفضل ناد في قارة إفريقيا.

وعلى مستوى السيدات فاز نادي صنداونز الجنوب إفريقي بجائزة أفضل نادي للكرة النسائية في قارة إفريقيا.

وتنافس على جائزة أفضل ناد لكرة القدم للسيدات الجيش الملكي المغربي، وسبورتنج كازابلانكا المغربي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي صنداونز جوائز كاف الوداد
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