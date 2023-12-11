جوائز كاف - الشناوي يخسر الجائزة.. ياسين بونو أفضل حارس في إفريقيا

فاز ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا لعام 2023.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد ياسين بونو النادي : الهلال محمد الشناوي النادي : الأهلي

وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل في العام والذي أقيم في المغرب.

وتنافس ياسين بونو على الجائزة مع كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

والكاميروني أندري أونانا حارس مرمى إنتر السابق ومانشستر يونايتد الحالي ومنتخب الكاميرون.

وبدأت جائزة أفضل حارس في إفريقيا منذ عام 2001 وحتى 2008 قبل أن تتوقف وتعود من جديد في عام 2023 الحالي.

وسبق لـ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الفوز بالجائزة 4 مرات من قبل.

وفازت بجائزة أفضل حارسة مرمى لكرة القدم النسائية في قارة إفريقيا، تشياماكا ننادوزي لاعبة نادي باريس ومنتخب نيجيريا.