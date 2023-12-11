جوائز كاف - كامارا موهبة السنغال أفضل لاعب شاب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول لامين كامارا لاع ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال على أفضل لاعب شاب لعام 2023.

وتنافس رفقة كامارا كل من للتتويج بالجائزة:

المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني

السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي

The 2023 Men's Young Player of the Year award goes to... 🥁 🇸🇳 Lamine Camara 🇸🇳#CAFAwards2023 pic.twitter.com/lWbyok6XKH — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وعلى الجانب الآخر توجت نسرين الشاد لاعبة فريق ليل والمنتخب المغربي كأفضل لاعبة شابة لعام 2023

وضمت القائمة المرشحة كل من بجانب التشاد:

كومفورت يوباه – أمبيم داركاو الغاني ومنتخب غانا

ديبروا أبيودون – بيترسبره أمريكي ومنتخب نيجيريا

The 2023 Women's Young Player of the Year award goes to... 🥁 Nesryne El Chad! #CAFAwards2023 pic.twitter.com/1ICdN6Vs6U — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

يذكر أن بابي ماتار سار قد توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العام الماضي، بينما فازت إيفيلينو بادو بجائزة أفضل لاعبة شابة.