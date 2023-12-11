جوائز كاف - كامارا موهبة السنغال أفضل لاعب شاب في إفريقيا
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 20:44
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول لامين كامارا لاع ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال على أفضل لاعب شاب لعام 2023.
وتنافس رفقة كامارا كل من للتتويج بالجائزة:
المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني
السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي
The 2023 Men's Young Player of the Year award goes to... 🥁
🇸🇳 Lamine Camara 🇸🇳#CAFAwards2023 pic.twitter.com/lWbyok6XKH— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
وعلى الجانب الآخر توجت نسرين الشاد لاعبة فريق ليل والمنتخب المغربي كأفضل لاعبة شابة لعام 2023
وضمت القائمة المرشحة كل من بجانب التشاد:
كومفورت يوباه – أمبيم داركاو الغاني ومنتخب غانا
ديبروا أبيودون – بيترسبره أمريكي ومنتخب نيجيريا
The 2023 Women's Young Player of the Year award goes to... 🥁
Nesryne El Chad! #CAFAwards2023 pic.twitter.com/1ICdN6Vs6U— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023
يذكر أن بابي ماتار سار قد توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العام الماضي، بينما فازت إيفيلينو بادو بجائزة أفضل لاعبة شابة.