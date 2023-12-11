جوائز كاف - كامارا موهبة السنغال أفضل لاعب شاب في إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

لامين كامارا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حصول لامين كامارا لاع ميتز الفرنسي ومنتخب السنغال على أفضل لاعب شاب لعام 2023.

وتنافس رفقة كامارا كل من للتتويج بالجائزة:

المغربي عبد الصمد الزلزولي: لاعب ريال بيتيس الإسباني

السنغالي أمارا ديوف: لاعب ميتز الفرنسي

وعلى الجانب الآخر توجت نسرين الشاد لاعبة فريق ليل والمنتخب المغربي كأفضل لاعبة شابة لعام 2023

وضمت القائمة المرشحة كل من بجانب التشاد:

كومفورت يوباه – أمبيم داركاو الغاني ومنتخب غانا

ديبروا أبيودون – بيترسبره أمريكي ومنتخب نيجيريا

يذكر أن بابي ماتار سار قد توج بجائزة أفضل لاعب شاب في العام الماضي، بينما فازت إيفيلينو بادو بجائزة أفضل لاعبة شابة.

كاف الاتحاد اللإفريقي لكرة القدم
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