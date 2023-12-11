جوائز كاف - "رأس الأفوكادو".. وليد الركراكي أفضل مدرب في إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل مدرب في القارة في عام 2023 وهو وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وتنافس على الجائزة بجانب الركراكي كل من:

السنغالي أليو سيسيه: المدير الفني لمنتخب السنغال.

الجزائري عبد الحق بن شيخة: المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق منتخب المغرب إنجازا هو الأكبر عربيا في كأس العالم 2022 في قطر بوصوله لنصف النهائي وحصل على المركز الرابع.

بينما تمكن منتخب السنغال من التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في عام 2022.

يذكر أن سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قد فاز بالجائزة في العام الماضي.

وعلي الجانب الآخر حصلت ديزيري إليس على جائزة أفضل مدرب لفريق سيدات للمرة الرابعة على التوالي.

وتنافس معها كل من:

رينالد بيدروس: منتخب المغرب

جيري تشابالالا: فريق صنداونز

جنوب إفريقيا هي بطل كأس أمم إفريقيا 2022، وتأهلت إلى دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات 2023 بالمركز الثاني على حساب إيطاليا والأرجنتين، قبل أن تغادر على يد هولندا.
وتأهل
وتأهل منتخب المغرب وصيف أمم إفريقيا رفقة بيدروس، إلى دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات بانتصارين على كولومبيا وكوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام فرنسا.
وتوج صنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات رفقة تشابالالا.
كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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