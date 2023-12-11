جوائز كاف - "رأس الأفوكادو".. وليد الركراكي أفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل مدرب في القارة في عام 2023 وهو وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وتنافس على الجائزة بجانب الركراكي كل من:

السنغالي أليو سيسيه: المدير الفني لمنتخب السنغال.

الجزائري عبد الحق بن شيخة: المدير الفني الحالي لسيمبا التنزاني والسابق لاتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق منتخب المغرب إنجازا هو الأكبر عربيا في كأس العالم 2022 في قطر بوصوله لنصف النهائي وحصل على المركز الرابع.

بينما تمكن منتخب السنغال من التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في عام 2022.

يذكر أن سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قد فاز بالجائزة في العام الماضي.

The 2023 Men's Coach of the Year award winner is... 🥁 🇲🇦 Walid Regragui 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dAn7Sx1hBy — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وعلي الجانب الآخر حصلت ديزيري إليس على جائزة أفضل مدرب لفريق سيدات للمرة الرابعة على التوالي.

وتنافس معها كل من:

رينالد بيدروس: منتخب المغرب

جيري تشابالالا: فريق صنداونز