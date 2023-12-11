جوائز كاف - "سير سير سير".. المغرب أفضل منتخب في إفريقيا

فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب للرجال في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023 المقامة في مراكش.

وحقق منتخب المغرب إنجازا كبيرا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم وتحقيق المركز الرابع في قطر 2022.

وفاز المغرب على حساب منتخبي السنغال وجامبيا.

منتخب السنغال هو بطل كأس أمم إفريقيا 2022 (خارج نطاق الجائزة)، وقد ضمن مقعده أيضا في البطولة المقبلة في كوت ديفوار.

وحقق منتخب جامبيا إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم في مشاركته الأولى.

كما حسم منتخب جامبيا تأهله إلى نسخة 2023 في كوت ديفوار للمرة الثانية على التوالي.

وهتف الحاضرون "سير سير سير" وهو الهتاف الشهير لمنتخب المغرب الذي انتشر خلال كأس العالم.

وبذلك يرتقي منتخب المغرب إلى المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بهذه الجائزة برصيد 4 مرات، بعد 1985 و1986 و1997، بالتساوي مع تونس ونيجيريا.

آخر فائز بهذه الجائزة هو منتخب السنغال عام 2022، وهي المرة الثالثة في تاريخه بالتساوي مع مصر وغانا، ويليهم كوت ديفوار بمرتين، وزامبيا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا وأوغندا وموريتانيا بمرة واحدة لكل منهما.

أما الأكثر تتويجا فهما منتخبي الجزائر والكاميرون بالتساوي (7 مرات).

The 2023 National Team of the Year (WOMEN) is... 🥁 🇳🇬 Nigeria 🇳🇬 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/pwdwfiXXZI — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وعلى مستوى السيدات فاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الرابع بكأس أمم إفريقيا الأخيرة في 2022، كما تأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات 2023، حيث ودع أمام إنجلترا بركلات الترجيح.

وفاز منتخب نيجيريا بالجائزة على حساب جنوب إفريقيا بطل كأس الأمم الماضية والذي تأهل إلى دور الـ 16 أيضا بالمركز الثاني في مجموعته، قبل أن يغادر أمام هولندا.

كما كان مرشحا للجائزة منتخب المغرب أيضا، وصيف كأس الأمم والذي تأهل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات بانتصارين على كولومبيا وكوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام فرنسا.

وبذلك يفوز منتخب نيجيريا بالجائزة للمرة الرابعة، بعد 2010 و2014 و2018، ليفض الشراكة مع الكاميرون الفائزة 3 مرات في 2011 و2015 و2019.

كما فازت بها غينيا الاستوائية في 2012 وجنوب إفريقيا في 2017.