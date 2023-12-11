جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا

فاز النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب إفريقي في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 2023.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان فيكتور أوسيمين النادي : نابولي محمد صلاح النادي : ليفربول

وتقدم الجائزة عن الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

وكان أوسيمين ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.

صلاح حسم مع منتخب بلاده التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023، وأنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي مسجلا 19 هدفا، بينما سجل 11 هدفا حتى الآن في الموسم الحالي.

أما حكيمي فقد بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب، وأنهاه في المركز الرابع التاريخي للعرب والأفارقة، وهو بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

أوسيمين هو هداف الدوري الإيطالي للموسم الماضي برصيد 26 هدفا، وبطله أيضا مع نابولي، حيث صار أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، بجانب كونه الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي 56 هدفا على مدار 4 مواسم.

وتصدر أوسيمين مع منتخب نيجيريا قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برصيد 10 أهداف، كانت حاسمة في ضمان تأهل بلاده إلى نسخة 2023 في كوت ديفوار.

وحل أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وبذلك أصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن أول 10 للجائزة في التاريخ.

The Nigerian Prince becomes King! 🤴 🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

أكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة هو الثنائي صامويل إيتو أسطورة الكاميرون ويايا توريه أسطورة كوت ديفوار بـ 4 مرات لكل منهما.

يليهما الليبيري جورج وياه والعامي عبيدي بيليه بـ 3 مرات.

ثم يأتي محمد صلاح والإيفواري ديدييه دروجبا والكاميروني روجيه ميلا والنيجيري نوانكو كانو والثنائي السنغالي ساديو ماني والحاج ضيوف بمرتين لكل منهم.

وفاز ساديو ماني بآخر جائزتين على التوالي في 2019 و2022، بينما فاز بها صلاح في 2017 و2018.

وفي عامي فوز صلاح حل ساديو ماني في المركز الثاني، وهو ما تكرر مع صلاح في مناسبتي فوز ماني.

THE SIXTH! 🤩 Asisat Oshoala is the 2023 Women’s Player of the Year! 🤩 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/HKYPhnXXWP — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

أما على مستوى السيدات فازت النيجيرية عزيزات أوشوالا نجمة برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة إفريقية لعام 2023.

وفاز أوشوالا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وبلغت دور الـ 16 مع منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات، حيث خرج المنتخب النيجيري أمام إنجلترا بركلات الترجيح.

وتفوقت أوشوالا على الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا لاعبة راسينج لوسفيل الأمريكي، حيث تأهلت جنوب إفريقيا لدور الـ 16 في مونديال السيدات وخرجت على يد هولندا في دور الـ 16.

أيضا فازت على حساب باربرا باندا نجمة زامبيا وشنجهاي الصيني، والتي وصلت بلادها إلى كأس العالم أيضا وخرجت من دور المجموعات

عزيزات أوشوالا هي الأكثر فوزا بالجائزة، حيث حققتها للمرة السادسة بعد 2014 و2016 و2017 و2019 و2022، وتليها مواطنتها بيربويتا نكوتشا بـ 4 مرات في 2004 و2005 و2009 و2011.

نيجيريا هي الدولة الأكثر تتويجا بالجائزة عموما برصيد 12 مرة، حيث كانت ميرسي أكيدي هي أول فائزة بها في 2001، كما فازت بها سينثيا أواك مرتين في 2004 و2005.

من خارج نيجيريا فازت بها الغانيتان ألبيرتا ساكي في 2002 وأدوجا بايور في 2003، والثنائي الجنوب إفريقي نوكو ماتلو في 2008 وثيمبي كجاتلانا في 2018، والغينية الاستوائية جينوفيفا أنيونما في 2012، والكاميرونية جايل إنجاناموي في 2015.