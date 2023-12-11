جوائز كاف - بيرسي تاو أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - شباب بلوزداد

فاز بيرسي تاو نجم الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وحقق بيرسي تاو لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بالإضافة إلى الدوري المصري وكأس مصر أيضا، وحقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

وفاز تاو على حساب الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز والناميبي بيتر شالويلي نجم ماميلودي صنداونز.

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ووصل ماييلي مع يانج أفريكانز التنزاني إلى نهائي كأس الكونفدرالية وحقق مركزها الثاني قبل انتقاله إلى بيراميدز.

أما شالويلي فقد بلغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع ماميلودي صنداونز، وفاز معه بالدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وتسلم طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي وممثل النادي في الحفل، الجائزة نيابة عن تاو المتواجد مع الأهلي في السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

آخر فائز بهذه الجائزة هو محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في 2022.

والأكثر فوزا بها هو محمد أبو تريكة مع الأهلي ومنتخب مصر 4 مرات في 2006 و2008 و2012 و2013.

أما أول فائز بها فهو محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر في 2005.

من خارج مصر فاز بها الثنائي التونسي أمين الشرميطي في 2007 وأسامة الدراجي في 2011، والثنائي الكونغولي تريزور مبوتو في 2009 وفيرمين ندومبي موبيلي في 2014.

بينما فاز بها التنزاني مبوانا ساماتا في2015 والأوغندي دينيس أونيانجو في 2016 والجزائري يوسف بلايلي في 2019.

أما في جائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا، ففازت المغربية فاطيما تكناوت نجمة الجيش الملكي المغربي بالجائزة.

وتأهل منتخب المغرب وصيف أمم إفريقيا، إلى دور الـ 16 في كأس العالم للسيدات بانتصارين على كولومبيا وكوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام فرنسا.

فيما حقق الجيش الملكي المغربي المركز الثالث في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلبت تكناوت على ريفيلوي ثيولاكيلي نجمة ماميلودل صنداونز الجنوب إفريقي ومنتخب بوتسوانا، وزميلتها في الفريق ليبوهانج رامابيلي نجمة منتخب جنوب إفريقيا.

وتوج صنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

أما منتخب جنوب إفريقيا بطل كأس الأمم فقد تأهل في كأس العالم بالمركز الثاني على حساب الأرجنتين وإيطاليا، قبل الخروج أمام هولندا في دور الـ 16.

وكانت إفيلين بادو لاعبة غانا وفريقي سيكوندي هاساكاس وألفادسنيس هي الفائزة بجائزة العام الماضي.

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