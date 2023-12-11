مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل ما وصل إليه

تغنى كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول بزميله محمد صلاح الذي واصل كتابة التاريخ مع ناديه.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول يوم السبت في كريستال بالاس، ليصل إلى هذا الرقم في 327 مباراة ويعزز مركزه الخامس في قائمة أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ.

وقال تسيميكاس في تصريحات لموقع ليفربول: "من الجنون مدى جودة محمد صلاح، كلاعب وكشحص".

وأضاف "إنه يعمل دائما بجد ويحاول دائما العمل أكثر، خاصة في إنهاء الهجمات. إنه يستحق كل شيء وصل إليه".

وتابع الدولي اليوناني "أنا سعيد حقا من أجله وسعيد لوجوده بجانبي في فريق واحد".

وأصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق.

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