مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل ما وصل إليه

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

تغنى كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول بزميله محمد صلاح الذي واصل كتابة التاريخ مع ناديه.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول يوم السبت في كريستال بالاس، ليصل إلى هذا الرقم في 327 مباراة ويعزز مركزه الخامس في قائمة أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ.

Image

أخبار متعلقة:
اكتمال جاهزية ملاعب كأس العالم للأندية لا ريبوبليكا: ميلان قد يعلن عودة إبراهيموفيتش يوم الاثنين كاف يكشف القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الأفضل في 2023 مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 14 للدوري الألماني

وقال تسيميكاس في تصريحات لموقع ليفربول: "من الجنون مدى جودة محمد صلاح، كلاعب وكشحص".

وأضاف "إنه يعمل دائما بجد ويحاول دائما العمل أكثر، خاصة في إنهاء الهجمات. إنه يستحق كل شيء وصل إليه".

وتابع الدولي اليوناني "أنا سعيد حقا من أجله وسعيد لوجوده بجانبي في فريق واحد".

وأصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق.

محمد صلاح ليفربول كوستاس تسيميكاس
نرشح لكم
توتنام يسحق نيوكاسل برباعية ويعود للنتائج الإيجابية بوكيتينو: لم نكن حاسمين أمام المرمى.. ويجب أن نتحسن في سوق الانتقالات المقبل جريليش: يتحدثون عن أزمة في مانشستر سيتي ونحن نلعب ضد فرق مميزة جوارديولا: إصابة هالاند؟ لا أعلم إنها قدمه وسنرى انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4)-(1) نيوكاسل رقم لأول مرة منذ 2021.. إيفرتون يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز مثير على تشيلسي بعد 4 مباريات دون فوز.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على لوتون ويعود للانتصارات حوار مطول - هداف ليفربول التاريخي يتحدث عن أحدث إنجازات صلاح
أخر الأخبار
رغم خروجهم من قائمة مونديال الأندية.. خماسي الأهلي يرافق البعثة إلى السعودية 11 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدافع ليفربول: صلاح يستحق كل ما وصل إليه 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس السعودية - الخليج (1)-(0) أبها.. فريق شريف يتقدم 56 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة يحيل مذكرة الأهلي ضد بيراميدز والشيبي للقضاء المدني إلى الشئون القانونية ساعة | الدوري المصري
اكتمال جاهزية ملاعب كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع ثروت على التجديد ساعة | الدوري المصري
جمباز - وادي دجلة يجدد تعاقده مع حبيبة مرزوق.. وبرنامج تأهيلي لبطولة إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
لا ريبوبليكا: ميلان قد يعلن عودة إبراهيموفيتش يوم الاثنين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا