كاف يكشف القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الأفضل في 2023

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 - 12:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة القنوات الناقلة لحفل توزيع جوائز الأفضل في 2023.

وتستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

وينطلق الحفل في تمام الثامنة مساء ومن المقرر أن يتم إذاعة الحفل عبر حساب كاف الرسمي على يوتيوب وعدة قنوات تليفزيونية.

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وأوضح كاف أن الحفل سيذاع عبر قنوات: أون تايم سبورتس, بي إن سبورتس المفتوحة, الرياضية المغربية, كانال + SNRT, EPTV, New World TV, SABC, Azam, Azam Media, Ghana Broadcast Corporation, AfroSport, RTi, RTS, SABC, Eswatini TV, Rwanda Broacasting Agancy, Uganda Broadcasting Coorporation, Radio Television Nationale Congolaise, Gambia Television Services.

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وتنافس مصر على أكثر من جائزة أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي والتي يدخل فيها محمد صلاح المنافسة مع كل من أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

كما ينافس الأهلي على لقب أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023 أمام كل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يدخل محمد الشناوي قائد الفريق في منافسة مع ياسين بونو وأندريه أونانا بجائزة أفضل حارس مرمى.

أما أفضل لاعب داخل القارة فيتنافس بيرسي تاو لاعب الأهلي مع كل من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وبيتر شيلويلي لاعب صنداونز.

وأخيرا يتنافس هدف محمود عبد المنعم "كهربا" في مرمى الأهلي على جائزة أفضل هدف في العام.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

كاف محمد صلاح محمد الشناوي
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