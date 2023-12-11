موعد مباريات الإثنين 11 ديسمبر 2023.. جوائز كاف وكأس السعودية

يشهد اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس خادم الحرمين الشريفين

تنطلق اليوم الإثنين ثلاث مواجهات قوية في منافسات كأس ملك السعودية.

ويحل الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف، ضيفا على أبها في الثانية والنصف عصرا.

بينما يستضيف الهلال فريق التعاون في الخامسة إلا ربع مساء.

ويواجه النصر فريق الشباب في تمام الثامنة مساء بختام مباريات اليوم.

وتذاع جميع المباريات عبر شبكة قنوات SSC Sport.

جوائز كاف

تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

وينطلق الحفل في تمام الثامنة مساء ومن المقرر أن يتم إذاعة الحفل عبر حساب كاف الرسمي على يوتيوب وقناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وتنافس مصر على أكثر من جائزة أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي والتي يدخل فيها محمد صلاح المنافسة مع كل من أشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

كما ينافس الأهلي على لقب أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023 أمام كل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يدخل محمد الشناوي قائد الفريق في منافسة مع ياسين بونو وأندريه أونانا بجائزة أفضل حارس مرمى.

أما أفضل لاعب داخل القارة فيتنافس بيرسي تاو لاعب الأهلي مع كل من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز وبيتر شيلويلي لاعب صنداونز.

وأخيرا يتنافس هدف محمود عبد المنعم "كهربا" في مرمى الأهلي على جائزة أفضل هدف في العام.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.