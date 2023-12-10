الكونفدرالية - كانو يُسقط مودرن فيوتشر وينفرد لـ اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة

انفرد اتحاد العاصمة الجزائري بصدارة المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0.

سجل هدف اللقاء الوحيد: عبدولاي كانو.

ورفع حامل اللقب رصيده لـ 9 نقاط بالفوز في أول 3 مباريات ودون استقبال أي هدف.

وتجمد رصيد فيوتشر عند 6 نقاط قبل مواجهة أخرى تجمعهما في الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويأتي الهلال الليبي ثالثا برصيد 3 نقاط، وأخيرا يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي بدون رصيد.

التشكيل

قاد مروان محسن الهجوم ومن خلفه الثلاثي عمر كمال - محمد صادق - عبد الكبير الوادي.

في المقابل قاد المالي عبدولاي كانو هجوم اتحاد العاصمة حامل اللقب.

وصف المباراة

تألق جنش في التصدي لتسديدة عبدولاي كانو في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء.

ومرت تسديدة خلفية مزدوجة أعلى عارضة جنش في الدقيقة التاسعة، مع استمرار ضغط أصحاب الأرض.

حاول فيوتشر مباغتة أصحاب الأرض برأسية مروان محسن التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 21.

وبعد دقيقة أرسل عبد الكبير الوادي عرضية قابلها مروان بتسديدة بالكعب مرت أعلى العارضة.

وطالب لاعبو اتحاد العاصمة بالحصول على ركلة جزاء لكن رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 24.

ومنعت العارضة فرصة تقدم أصحاب الأرض برأسية أدم عليت في الدقيقة 36.

ثم رد القائم الأيسر لجنش تسديدة رائعة من إسماعيل بلقاسمي قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول.

وتألق جنش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتصدى الحارس الدولي لفرصة تومسيانج أوريبوني الذي سدد كرة الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء وحولها لركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول كانو برأسية أن يسجل الهدف الأول لاتحاد العاصمة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 48.

وتألق أسامة بن بوط حارس اتحاد العاصمة ومنع تسديدة عمر كمال على الطائر في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 65 انفرد عبدولاي كانو بعد تمريرة طولية كسرت خطوط فيوتشر وسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جنش.

وطالب أحمد عاطف باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه لدفع من مدافع أصحاب الأرض لكن الحكم رفض احتسابها في الدقيقة 85.

وانتهت المباراة بخسارة مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0.