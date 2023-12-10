انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1) (0) فيوتشر.. فوز أصحاب الأرض

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

ويتصدر الفريقان الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

ويأتي الهلال الليبي ثالثا برصيد 3 نقاط ويتذيل سوبر سبورت الترتيب بدون رصيد.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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ق : جووول أووول.. عبدولاي كانو يسجل هدف التقدم لاتحاد العاصمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جنش يتألق أمام الطوفان الجزائري

ق 44: القائم الأيسر يمنع الهدف الأول

ق 42: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي اتحاد العاصمة

ق 23: مروان محسن يحول عرضية محمد فاروق بالكعب لفوق العارضة.

بداية اللقاء

مودرن فيوتشر اتحاد العاصمة الكونفدرالية
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