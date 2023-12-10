مجموعة فيوتشر - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يحقق فوزه الأول
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
حقق الهلال بنغازي الليبي فوزه الأول في المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية، وذلك على حساب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد.
وتقدم الهلال بهدف المعتصم بالله التائب في الدقيقة 13.
وتعادل سوبر سبورت بهدف جامباني لونجو في الدقيقة 58.
فيما سجل التائب ثاني الأهداف في الدقيقة 60 ليحسم فوز فريقه، الذي يقوده المدرب محمد عودة.
ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر بـ 6 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ويتذيل سوبر سبورت المجموعة بلا نقاط.
وكان الهلال الليبي قد خسر أمام اتحاد العاصمة 2-0 ومودرن فيوتشر 2-1.
نرشح لكم
انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1) (0) فيوتشر.. فوز أصحاب الأرض تشكيل فيوتشر - عمر كمال في الأمام ومروان محسن يقود الهجوم أمام اتحاد العاصمة باتشيكو: نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع صنداونز بيراميدز يعود بنقطة ثمينة أمام صنداونز ويشعل حسابات المجموعة بدوري الأبطال مجموعة الزمالك – أبو سليم يفوز على سوار ويقترب من القعلة البيضاء مدرب مونبيلييه: اللاعبون يفكرون في كأس أمم إفريقيا أكثر من ناديهم انتهت دوري الأبطال - صنداونز (0)-(0) بيراميدز.. التعادل السلبي يسيطر انتهت مجموعة الزمالك - أبو سليم (1)-(0) سوار
أخر الأخبار
كرة سلة - وائل بدر مدربا لـ الزمالك 24 دقيقة | كرة سلة