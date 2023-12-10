مجموعة فيوتشر - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يحقق فوزه الأول

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

محمد عودة - الهلال الليبي

حقق الهلال بنغازي الليبي فوزه الأول في المجموعة الأولى لكأس الكونفدرالية، وذلك على حساب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم الهلال بهدف المعتصم بالله التائب في الدقيقة 13.

وتعادل سوبر سبورت بهدف جامباني لونجو في الدقيقة 58.

فيما سجل التائب ثاني الأهداف في الدقيقة 60 ليحسم فوز فريقه، الذي يقوده المدرب محمد عودة.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر بـ 6 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويتذيل سوبر سبورت المجموعة بلا نقاط.

وكان الهلال الليبي قد خسر أمام اتحاد العاصمة 2-0 ومودرن فيوتشر 2-1.

الكونفدرالية محمد عودة الهلال بنغازي
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