تشكيل فيوتشر - عمر كمال في الأمام ومروان محسن يقود الهجوم أمام اتحاد العاصمة

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد ربيعة - محمد عبد السلام - محمود رزق - باسم علي

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو

أمامهما: عمر كمال - محمد صادق - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: محمود حمدي - هشام عادل - كجالي درامي - علي زعزع - طارق طه - محمد فاروق - عمر السعيد - أحمد عاطف - محمد نصير

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

ويتساوى فيوتشر واتحاد العاصمة في الصدارة بـ 6 نقاط لكل منهما، بينما يأتي الهلال بنغازي الليبي في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيل المجموعة سوبر سبورت الجنوب إفريقي بلا نقاط.