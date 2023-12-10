جريليش: يتحدثون عن أزمة في مانشستر سيتي ونحن نلعب ضد فرق مميزة

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

احتفال جاك جريليش بهدف مانشستر سيتي ضد توتنام

يرى جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي أن فريقه لا يمر بأي أزمة في ظل عدم تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية على التوالي في الدوري الإنجليزي قبل الانتصار على لوتون تاون.

جاك جريليش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن الانتصارات في 3 مباريات متتالية.

وقال جريليش عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "الكثير من الناس يتحدثون عن مانشستر سيتي كما لو كان الفريق يمر بأزمة كبيرة، في الواقع نحن كنا نلعب ضد فرق جيدة جدا".

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وأضاف "لعبنا ضد توتنام الذي يقدم مستوى مميز وليفربول المتصدر وتشيلسي وأستون فيلا الذي له واحدا من أفضل الأرقام القياسية في أوروبا".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم أنه يجب علينا الحفاظ على الهدوء واللعب جيدا للعودة إلى طريق الانتصارات".

وسجل جريليش هدف فوز مانشستر سيتي في المباراة، بعدما سجل الهدف الأول اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد سيتي ليصل للنقطة 33 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون عند النقطة التاسعة في المركز الـ18.

جاك جريليش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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