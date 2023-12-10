جوارديولا: إصابة هالاند؟ لا أعلم إنها قدمه وسنرى

لم يحدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي موعد عودة إرلينج هالاند من الإصابة.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وغاب هالاند عن فوز سيتي على لوتون تاون الصعب بنتيجة 2-1 في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أداء رائع بعد النتائج الأخيرة، استقبلنا هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكان اختبارا جيدا ورد فعل اللاعبين كان مناسبا".

وتابع "هذا هو التحدي، ما زال هناك الكثير، اللاعبون قاتلوا وتعاملوا بطريقة تجعلني فخورا".

وعن الشوط الثاني أجاب "لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، الشوط الأول كان أفضل بكثير لكن احتجنا تسجيل الأهداف وهو ما لم نفعله".

وأتم "إصابة هالاند؟ لا أعلم، إنها قدمه وسنرى، سننتظر يوما تلو الآخر وأسبوعا بعد آخر، ونأمل أن يتعافى من أجل كأس العالم للأندية".

وذكرت شبكة ذا أثليتك صباح اليوم الأحد، أن فريق مانشستر سيتي سافر لملاقاة لوتون بدون هالاند المصاب.

غياب هالاند هداف الفريق يعد ضربة موجعة للفريق الذي يستعد لخوض 3 مباريات خلال أسبوع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، ويعاني منذ تذبذب في النتائج مؤخرا.

ويلاقي سيتي خصمه النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ثم يواجه كريستال بالاس يوم السبت، قبل السفر إلى السعودية.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني لملاقاته في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.

ويحتل هالاند صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

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