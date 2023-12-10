باتشيكو: نستحق نتيجة أفضل من التعادل مع صنداونز

يرى جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز أن فريقه يستحق نتيجة أفضل من التعادل السلبي مع صنداونز.

وفرض بيراميدز التعادل مع بطل جنوب إفريقيا في بريتوريا.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "غير راض عن التعادل السلبي ضد صنداونز، ونستحق نتيجة أفضل من التعادل".

وأضاف "مثلنا خطورة كبيرة وأهدرنا عدة فرص من مرتدات سريعة على مرمى المنافس، ولولا عدم التوفيق في إحراز تلك الفرص لخرج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل".

وواصل "أحيي اللاعبين على جهدهم المبذول طيلة اللقاء وتفوقوا في أوقات كثيرة على المنافس".

وتابع "طوال دقائق اللقاء وفي الشوط الأول لعب بيراميدز بدفاع لغلق جميع المساحات أمام صنداونز، ومع الشوط الثاني تم تطوير اللعب بنزول عبد الله السعيد ومصطفى فتحي، وبالفعل خلق الفريق الكثير من الفرص وكان قادرا على العودة للقاهرة بنتيجة أفضل من التعادل".

وشدد "صنداونز فريق كبير وأحد أهم أندية القارة ويمتلك العديد من الحلول في جميع المراكز، ولكن بيراميدز فريق كبير هو الآخر في القارة السمراء، وقادر على أن يواصل مشواره بكل قوة، والجهاز الفني استغل الفترة الماضية، لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس، وبالفعل نفذ اللاعبون الخطة وكانوا يستحقون الفوز على صنداونز".

وأتم "الفريق عليه أن ينسى سريعا نتيجة لقاء بريتوريا ويركز في اللقاءات المقبلة، لأن الفريق أمامه مواجهة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة ثم بعدها يجب التركيز في لقاء الجولة الرابعة أمام صنداونز بالقاهرة من أجل الفوز والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي".

وأشعل بيراميدز حسابات المجموعة بعدما تساوت الفرق الأربعة برصيد 4 نقاط لكل منهم.