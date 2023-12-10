بيراميدز يعود بنقطة ثمينة أمام صنداونز ويشعل حسابات المجموعة بدوري الأبطال

يعود بيراميدز بنقطة ثمينة من جنوب إفريقيا بعد تعادله سلبيا أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

وفرض بيراميدز التعادل السلبي على المباراة التي أقيمت بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

وأشعل بيراميدز حسابات المجموعة بعدما تساوت الفرق الأربعة برصيد 4 نقاط لكل منهم.

ويستضيف بيراميدز فريق صنداونز على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 19 ديسمبر الجاري.

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بأفضلية، وباغت دفاعات صنداونز برأسية رمضان صبحي في الدقيقة الثالثة ولكن وصلت سهلة في يد ويليامز حارس المرمى.

وتحصل فخري لاكاي مهاجم بيراميدز على بطاقة صفراء مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد تدخل قوي على لاعب صنداونز.

وسجل كريم حافظ هدفا في الدقيقة 14 بعد كرة مشتركة مع مدافع صنداونز ولكن أطلق حكم اللقاء صافرته أثناء تسديد المدافع المصري بداعي احتساب خطأ.

وأجرى صنداونز تبديلا اضطراريا بسبب الإصابة في الدقيقة 22 بخروج عبد المنعم بو طويل وشارك مورينا بدلا منه.

وحاول صنداونز السيطرة على الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وهدد كيكانا لأول مرة مرمى بيراميدز في الدقيقة 33 برأسية ولكن وصلت سهلة في يد الشناوي.

وبعكس مجريات الشوط الأول، بدأ صنداونز بضغط قوي على دفاعات بيراميدز من أجل افتتاح التسجيل.

وهدد شالويلي دفاعات بيراميدز في الدقيقة 49 ولكن حولها أحمد سامي إلى ركنية.

وطالب شالويلي بركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد سقوطه ولكن أمر الحكم باستئناف اللعب.

وواصل صنداونز ضغط وحول شالويلي ركلة ركنية في الدقيقة 53 ولكن مرت بجوار القائم.

وأخطأ أحمد الشناوي في التصدي لتسديدة من ماسيكو في الدقيقة 55 ولكن تدارك خطأه سريعا وأنقذ مرماه.

وتألق الشناوي في الدقيقة 60 أمام كرة عرضية أرضية حاول شالويلي استلامها ولكن خرجت.

ودفع باتشيكو بالثنائي عبد الله السعيد ومصطفى فتحي في الدقيقة 69 بدلا من وليد الكرتي وكريم حافظ.

ونجحت تغييرات باتشيكو في تحول شكل بيراميدز الهجومي، إذ راوغ مصطفى فتحي في الدقيقة 71 دفاعات صنداونز وفور خروج ويليامز تجاهه مررها إلى لاكاي المنفرد ولكنه أخطأ في تقديرها.

وهدد بيراميدز دفاعات صنداونز مجددا في الدقيقة 77 ولكن مرت الكرة بسلام على أصحاب الأرض.

وسجل شالويلي هدفا في الدقيقة 80 بعد تحويل كرة عرضية داخل الشباك ولكن لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وتعرض أسامة جلال مدافع بيراميدز للطرد في الدقيقة 89 بعد مشادة مع مهاجم صنداونز.

ولم ينجح أيا من الفريقين في استغلال الثماني دقائق وقت بدل من ضائع لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستضيف بيراميدز فريق صنداونز على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم 19 ديسمبر الجاري.

بينما يستضيف مازيمبي فريق نواذيبو في نفس الجولة.