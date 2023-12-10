حوار مطول - هداف ليفربول التاريخي يتحدث عن أحدث إنجازات صلاح

يجد إيان راش هداف ليفربول التاريخي صعوبة في تصديق المستويات التي وصل إليها محمد صلاح بعد ستة أعوام ونصف مع الحمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

إيان راش الهداف التاريخي لليفربول برصيد 346 هدفا سجلهم بين عامي 1980 و1996.

سجل صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول يوم السبت في كريستال بالاس، ليصل إلى هذا الرقم في 327 مباراة ويعزز مركزه الخامس في قائمة أفضل هدافي ليفربول على مر التاريخ والتي يتصدرها راش.

وأجرى الموقع الرسمي لليفربول حوارا مع الأسطورة إيان راش عن محمد صلاح وكل ما يلي جاء على لسانه:

"إنه إنجاز كبير في حد ذاته أن تصل إلى 200 هدف، لا يفعل الكثيرون ذلك، لذا أول شيء، تهانينا لصلاح على هذا الإنجاز".

"لقد كان تأثيره على النادي كبيرا، فهو ليس مجرد لاعب كرة قدم جيد، ولكنه قدوة رائعة للناس في مختلف أنحاء العالم".

"لقد أعطى الأولاد والبنات في مصر الإيمان بأنهم يستطيعون أن يصبحوا لاعبي كرة قدم محترفين".

"عندما أشاهده الآن، أجد أن أسلوب لعبه أفضل بمليون مرة مما كان عليه عندما انضم إلى ليفربول".

"عندما جاء، كان يسجل الأهداف من أجل المتعة. وهو الآن يسجل الأهداف ويصنعها من أجل المتعة، تمريراته الحاسمة لا تقل أهمية عن أهدافه الآن، وهو ما يظهر مدى كونه لاعبا شاملا".

"عقلية صلاح الاحترافية لا تصدق، فالقوة الذهنية هي أهم شيء بالنسبة للمهاجم، حسب وجهة نظري".

"إذا أهدرت 10 فرص، فلن يقلقني ذلك، لأنني سأفكر دائما أنني سأسجل الفرصة التالية. بدون هذه الصلابة ستجد الأمر صعبا حقا".

"صلاح يتمتع بالتأكيد بهذه الصلابة. فهو يعتقد دائما أنه سيحقق النجاح، لقد تحدثت معه كثيرا، وما يبرز ذلك هو تلك الرغبة المستمرة في التحسن".

"لو عدنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف عندما أصيب في كتفه. ماذا فعل؟ ذهب وعاد أكبر وأقوى. أنظر إلى جسده الآن، يبدو وكأنه لن يصب أبدا".

"في مثل هذه الظروف بعض الناس يشعرون بالأسف على أنفسهم، لكنه قال (لا، سأجتهد، وسأجعل نفسي أقوى وأتحسن)".

"صلاح يتحسن طوال الوقت. لقد أصبح لاعبا شاملا الآن، وذلك يأتي بسبب عقليته. فهو يحلل مبارياته السيئة مثل مبارياته الجيدة، ويجد الطريق دائما لتصحيح أخطائه والعودة أقوى، وهذا ما يجعله لاعبا متميزا".

"أفضل أهداف صلاح؟ هناك الكثير، جمال مو هو أنه يسجل كل أنواع الأهداف، لكن هناك هدفين بارزين، كلاهما ضد مانشستر سيتي. الأول في 2021 حيث راوغ لاعبي سيتي جميعا ثم سجل. والثاني حين تلقى تمريرة أليسون وسجل، كان في 2022".

"صلاح يتألق دائما في المباريات الكبيرة، ويسجل في مرمى الفرق الكبرى، ويحرز الأهداف الحاسمة، وهذا يدل على أنه لاعب كبير".

"تسجيل هدف الفوز في مباراة كبيرة تنتهي بنتيجة 1-0، أفضل بالنسبة لي من تسجيل ثلاثية في فوز بنتيجة 6-0".

"تحطيم رقمي كهداف لليفربول؟ أمر رائع أن تحتفظ بالأرقام القياسية، لكنها الأرقام القياسية خلقت ليتم تحطيمها، وإذا حطم أحد أرقامي، فهذا عظيم. وهذا يعني أن ليفربول يحقق النجاح، والنادي يأتي دائما في المقام الأول".

"صلاح يحب تحطيم الأرقام القياسية، ولكن إذا فعل ذلك، فهذا يعني أولا وقبل كل شيء أن الفريق ناجح، وهذا ما نريده جميعا".

"لا يمكنني إلا أن أهنئه على ما حققه حتى الآن. إنه لاعب مميز. الجمهور يحبه، ودعونا نأمل أن يبقى هنا لبضع سنوات أخرى".

وأصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق.

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