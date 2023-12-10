مجموعة الزمالك – أبو سليم يفوز على سوار ويقترب من القعلة البيضاء

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

أبو سليم

حقق فريق أبو سليم الليبي فوزا صعبا بهدف دون رد على منافسه سوار الغيني في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة في دور المجموعات من الكونفدرالية.

وسجل هدف أبو سليم الوحيد محمد القاضي.

ويقترب أبو سليم من الزمالك المتصدر إذ يبتعد عن القلعة البيضاء بـ3 نقاط فقط.

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وجاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثالثة كالتالي:

ويتصدر الزمالك المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويأتي خلفه في الوصافة أبو سليم بـ 6 نقاط، وساجرادا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل سوار جدول الترتيب دون نقاط.

شوط فرصة ضد فرصة

لم يكن الشوط الأول قوي للغاية فلم يحدث سوى فرصة لكل فريق، في البداية كانت في الدقيقة 20 بعدما تسلم محمد كامارا مهاجم سوار بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.

ورد بيتير نوورا مهاجم أبو سليم في الدقيقة 31 بإهدار انفراد تام بمومو كومباسا حارس مرمى سوار بعدما طالت منه الكرة ليخرج كومباسا ويمسك الكرة.

شوط الخطأ الفادح

بينما في الشوط الثاني تمكن محمد القاضي من تسجيل هدف أبو سليم في الدقيقة 61 بعد خطأ فادح من كومباسا بعدم قدرته على السيطرة على الكرة بيده واستغل القاضي الخطأ ويحرز.

وفي الدقيقة 70 مروان السواعي لاعب أبو سليم يهدر رأسية بدون أي ضغط عليه بعد عرضية من ركلة حرة إذ بعدت الكرة قليلا عن المرمى.

وتمكن أبو سليم من الحفاظ على النتيجة بعدما انخفض إيقاع المباراة ولم تحدث أي فرص خطيرة لأي من الفريقين ليحصل الفريق الليبي على 3 نقاط غاليين.

الزمالك الكونفدرالية ساجرادا أبو سليم
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